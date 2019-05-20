Песков: Борьба с коррупцией затрагивает все ведомства и чины без исключений

Антикоррупционная работа, которую проводит администрация президента, затрагивает все ведомства, включая силовые, и все чины без исключений, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Эта работа также координируется из администрации президента, работает соответствующая группа. Работа также ведется и по линии отдельных ведомств и эта работа затрагивает, как вы видите, буквально все ведомства без исключения и все чины без каких-либо изъятий», – приводит его слова ТАСС.

Так в Кремле прокомментировали изъятие следователями у начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и двух бывших сотрудников спецслужбы Дмитрия Фролова и Андрея Васильева денег и ценностей на 12 млрд рублей.

Песков добавил, что изъятие таких сумм можно объяснить только «продолжающейся, не в рамках какой-то кампанейщины, а системной работой по борьбе с коррупцией и с любыми коррупционными проявлениями».

Ранее отмечалось, что 12 млрд рублей полковника ФСБ стали своеобразным рекордом, поскольку этот показатель оказался больше, чем скандальные 9 млрд рублей у полковника МВД Дмитрия Захарченко.

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