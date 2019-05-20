Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа

Шведская прокуратура в понедельник, 20 мая, направила в суд запрос о выдаче ордера на заочный арест основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон сегодня направила запрос в окружной суд Упсалы, в котором просит заочно арестовать Джулиана Ассанжа», – передает ТАСС текст заявления пресс-службы.

Напомним, прокуратура Швеции приняла решение о возобновлении расследования по делу Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве. В WikiLeaks заявили, что Ассанж всегда был готов ответить на вопросы шведских властей, и отметили, что возобновление дела позволит «очистить его имя».

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