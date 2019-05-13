Прокуратура Швеции возобновила расследование в отношении Ассанжа

Прокуратура Швеции приняла решение о возобновлении расследования по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве, сообщила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.

«Я приняла решение о возобновлении дела. Существует серьезные основания подозревать вину Ассанжа. Решение о закрытии расследования было принято на основании того, что невозможно было присутствие Ассанжа в суде, а не базировалось на обстоятельствах дела», – заявила Перссон, передает РИА «Новости».

Она также заявила, что шведская прокуратура считает возможным допрос Ассанжа по видеосвязи, а также намерена заново допросить свидетелей по делу основателя WikiLeaks.

Кроме того, шведская прокуратура запросит выдачу Ассанжа Стокгольму. «Мы будем запрашивать выдачу Ассанжа в Швецию в соответствии с европейским ордером на арест, после того, как он отбудет наказание в Великобритании», – сказала Перссон.

В то же время она отметила, что решение о том, выдавать Ассанжа Соединенным Штатам или Швеции полностью остается за британскими властями.

1 мая лондонский суд уже приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. 11 апреля Ассанжа силой вывели из посольства Эквадора в Лондоне после того, как ему отказали в убежище. Журналист был задержан по запросу властей США и Швеции.

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