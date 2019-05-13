В WikiLeaks отреагировали на начало шведского расследования в отношении Ассанжа

Главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон считает, что основатель портала Джулиан Ассанж всегда был готов ответить на вопросы шведских властей по поводу подозрений о преступлениях на сексуальной почве, возобновление дела позволит «очистить его имя».

«Ассанж всегда был готов ответить на любые вопросы шведских властей, что он и предлагал на протяжении шести лет. Расследование было прекращено, а возобновление (расследования) позволит очистить его имя», – передает слова Храфнссона РИА «Новости».

По мнению главреда WikiLeaks, Швеция возобновила расследование из-за политического давления.

Между тем, прокуратура Швеции собирается выпустить европейский ордер на арест Ассанжа, об этом сообщила представитель прокуратуры Ева-Мари Перссон. По ее словам, ведомство запросит заочный арест австралийца в районном суде Уппсалы, передает ТАСС.

«Я собираюсь в дальнейшем выпустить европейский ордер, который подразумевает высылку его (Ассанжа) в Швецию после того, как он отбудет свой срок в Великобритании», – заявила Перссон.

Адвокат Пер Самуэльсон, который представляет интересы Ассанжа в Швеции, заявил что «был очень удивлен» решением прокуратуры.

«Я думаю, Швеция стыдится, когда дела возобновляются таким поспешным и поверхностным образом», – сказал он.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции приняла решение о возобновлении расследования по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве.

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