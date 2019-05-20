Анонсирована выдача российских паспортов жителям Приднестровья

В ближайшее время правительство примет решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья, сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Ярошук.

В интервью приднестровскому телеканалу ТСВ он сообщил, что в российском правительстве есть много лоббистов, которые хорошо понимают проблематику всех непризнанных республик, в том числе Приднестровья, Донецкой и Луганских народных республик, и российских граждан в этих регионах, передает РИА «Новости».

По его словам, на основе предложений от граждан Приднестровья в России откорректировали законы, необходимые для этого процесса.

«И вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», – сказал Ярошук.

Он подчеркнул, что жителей Приднестровья больше всего интересует вопрос о российском гражданстве, когда они приходят на встречу с депутатами.

Помимо этого, Ярошук рассказал, что Россия профинансирует строительство ряда объектов в Приднестровье, которые были начаты, но не достроены. Также Москва начнет обеспечивать регион коммунальной техникой и троллейбусами.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему российский паспорт лучше украинского, а также чем вызван такой ажиотаж в Донецке.