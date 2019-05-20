Москвичей ожидает небольшая облачность без осадков, сообщают синоптики.

В Москве воздух прогреется до 21–23 градусов, по области – до 20–25 градусов. Ветер переменных направлений 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Ночью похолодает до плюс 9–11 градусов в Москве, в центре города будет до 14 градусов тепла, по области – 6–11 градусов. Ветер южный 5–10 м/с, передает ТАСС.