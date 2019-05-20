ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги

Одержав в решающем матче «Финала четырех» победу над турецким клубом «Анадолу Эфес», баскетболисты ЦСКА в четвертый раз в истории стали чемпионами Евролиги.

ЦСКА одержал победу со счетом 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21), пишет «Чемпионат».

ЦСКА побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, передает ТАСС.

В «Финале четырех» ЦСКА выступал в 16-й раз за последние 17 лет, передает РИА «Новости».

В апреле в финале Евролиги встретились баскетболистки из двух российских клубов – УГМК (Екатеринбург) и «Динамо» (Курск). Победу одержали спортсменки из УГМК.