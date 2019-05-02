Названы лидеры парламентского рейтинга на Украине

Партия «Слуга народа», лидером которой является Владимир Зеленский, а также партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа – За жизнь» лидируют в рейтингах парламентских политических сил.

Согласно проведенному международным исследовательским центром BURI-Украина опросу, первое место в списке занимает партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 27,9% украинцев, передает телеканал NewsOne.

На втором месте расположилась партия Юрия Бойко, ей отдали голоса 15,8% граждан. В тройку лидеров также вошел «Блок Петра Порошенко», его поддержали 13,2% респондентов. Следом идет партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», за нее готовы отдать свои голоса 12,4%.

Остальные партии получили менее 5% голосов опрошенных. Выборы в парламент Украины запланированы на осень.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении перезапустить свою партию «Блок Петра Порошенко».

Напомним, 21 апреля, во втором туре выборов президента Украины победу с рекордным результатом одержал кандидат Владимир Зеленский. Его поддержали более чем 73% избирателей.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что ждет Украину при новом президенте.

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