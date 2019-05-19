В Киеве образовались огромные пробки из-за инаугурации Зеленского

В украинскую столицу начали прибывать иностранные гости, которые в понедельник, 20 мая, будут присутствовать на торжественной церемонии вступления в должность президента страны Владимира Зеленского; следствием приезда важных гостей стали большие пробки на подъезде к Киеву.

Украинское издание «Вести» пишет, что трассу из аэропорта в сторону Киева постоянно перекрывают, а в самой столице образовались огромные пробки.

Отмечается, что вдоль следования маршрута гостей из аэропорта Борисполь в город предприняты беспрецедентные меры безопасности.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Напомним, торжественное заседание Верховной рады Украины по случаю инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, как ожидается, состоится в понедельник, 20 мая, в 10.00 мск. Зеленский принесет присягу украинскому народу и получит официальные символы власти – знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.

На инаугурацию Зеленского приедут главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Также будут присутствовать представители США и Канады, НАТО, ЕС.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД