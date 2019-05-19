Пушков оценил советы Саакашвили Зеленскому

Избранный президент Украины Владимир Саакашвили не должен прислушиваться к советам экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили, потому что тот с Россией проиграл все, что можно, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Зеленскому не стоит прислушиваться к Саакашвили по вопросу об отношениях с Россией. Саакашвили с Россией проиграл все, что можно. Пошел в безумную атаку на Цхинвал в августе 2008, которая стала началом его конца. Был изгнан из своей страны, а затем и из Украины. Тот еще советчик», – написал Пушков в Twitter.

Напомним, Саакашвили накануне инаугурации Зеленского призвал его забыть о возможности двусторонних переговоров с Россией.