Больше половины американцев выступили против изучения арабских цифр

Социологи из Civic Science провели шутливый опрос среди жителей США на тему «Должно ли изучение арабских цифр входить в учебный план американских школ», в итоге более половины жителей США выступили против этого, сообщает Independent.

При проведении опроса социологи не объясняли значение термина «арабские цифры». В результате 56% ответили отрицательно, 15% затруднились ответить, 29% высказались за, передает РИА «Новости».

Арабские цифры – это набор из знаков 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, которые используют в большинстве стран в десятичной системе счисления.

В исследовании приняли участие 3 тыс. 624 американца.