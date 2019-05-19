Жена Саакашвили собралась стать мэром одного из городов Грузии

В воскресенье в Грузии начались выборы мэров пяти городов и членов горсоветов, в том числе в небольшом городе Зугдиди, где мэром собралась стать Сандра Руловс – супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Внеочередные выборы мэров состоятся в муниципалитетах Марнеули, Зестафони, Хуло, Чиатура и Зугдиди, а в местных мажоритарных избирательных округах Сагареджо, Ахмета, Адигени, Ткибули, Зестафони, Чиатура, Озургети и Цхалтубо пройдут промежуточные выборы в горсоветы, называемые в Грузии «сакребуло», передает РИА «Новости».

По данным ЦИК, голосование стартует в 8.00 (7.00 мск) на 410 избирательных участках. Всего принимать участие в голосовании будут более 402 тыс. избирателей, то есть более 11% от общего населения страны.

Накал страстей больше всего бушует вокруг выборов мэра Зугдиди, где основная борьба ведется между Георгием Шенгелия от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» и Сандрой Руловс от оппозиционной «Силы в единстве», в которую также входит некогда правившее в стране Единое национальное движение. Руловс – бывшая первая леди, жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На парламентских выборах 2016 года она была кандидатом от зугдидского одномандатного округа, но не смогла победить в первом туре, а идти во второй отказалась.

Место мэра Зугдиди стало вакантным после того, как осенью 2018 года с должности ушел Лаша Гогия. Позже Гогия и его бывшего заместителя задержали по обвинению во коррупции.

Победителем станет кандидат, который наберет более половины голосов проголосовавших избирателей.

О выдвижении голландки Сандры Руловс в качестве кандидата в мэры города Зугдиди стало известно в марте этого года.