Китайский МИД выразил протест США

Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео выразил протест из-за действий Вашингтона против Пекина.

Глава китайского ведомства сообщил, что Соединенные Штаты в последнее время своими действиями и высказываниями подрывают интересы Китая, в числе этих действий – политическое давление на китайские компании, передает РИА «Новости».

«Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим. Мы настоятельно призываем американскую сторону не заходить слишком далеко», – сказал Ван И.

Он также добавил, что Китай выступает за решение торгово-экономических разногласий только с помощью консультаций и переговоров. «Но эти переговоры должны быть равными», – подчеркнул политик.

Глава китайского МИД отметил, что Китай в любых переговорах обязан защищать государственные интересы.

Глава Белого дома Дональд Трамп запретил свершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США. По мнению американских СМИ, запрет направлен на продукцию компании Huawei, которую Вашингтон неоднократно обвинял в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

США пообещали внести компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. В ответ Huawei предсказала отставание США в 5G.

Позднее министерство торговли США не исключило, что по некоторым ограничениям в отношении китайского бизнеса будут отсрочки.