Власти США инициировали федеральное расследование против Huawei

Федеральные власти США инициировали расследование касательно возможной причастности китайского телекоммуникационного гиганта Huawei к похищению коммерческой информации у американских партнеров, сообщила The Wall Street Journal.

Федеральные прокуроры США полагают, что Huawei могла быть причастна к хищению коммерческой тайны у американских деловых партнеров, в том числе технологии, которую американская компания T-Mobile использует для тестирования смартфонов, сообщает The Wall Street Journal.

Расследование частично связано с гражданскими исками против Huawei, в том числе с одним делом, в рамках которого жюри присяжных Сиэтла уже признало китайскую компанию ответственной за незаконное присвоение технологии от T-Mobile, говорится в материале.

Напомним, в октябре прошлого года советник Трампа обвинил Китай в краже американских технологий. Вскоре после этого в Канаде по запросу США задержали топ-менеджера китайской компании Huawei. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о переходе противостояния между Китаем и США к откровенно бандитским действиям.