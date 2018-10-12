Советник Трампа обвинил Китай в игнорировании требований США в сфере торговли

Глава Национального экономического совета Белого дома и один из советников американского президента Лоуренс Кадлоу в ходе выступления в Детройтском экономическом клубе в Мичигане обвинил Китай в игнорировании требований США в сфере торговли.

По словам Кадлоу, Китай не отреагировал положительно «ни на одну из просьб» Соединенных Штатов, передает ТАСС

«Они прибегают к нечестной торговле, незаконной торговле, они крадут нашу интеллектуальную собственность», – заявил советник Трампа, слова которого приводит телеканал CNBC.

В ходе выступления он также заявил, что Соединенные Штаты якобы обладают «лучшими технологиями в мире», которые назвал «краеугольным камнем» американской экономики.

При этом советник Трампа обвинил Китай в краже американских технологий, выразив мнение, что Пекин не способен добиться таких результатов самостоятельно.

Кадлоу пообещал, что Белый дом не откажется от практики введения пошлин на импорт китайских товаров, пока Пекин не изменит «свое поведение».

Глава Национального экономического совета Белого выразил уверенность, что экономика Соединенных Штатов в настоящий момент сильнее китайской, сославшись на падение курса юаня, что, по мнению Кадлоу, говорит о том, что инвесторы якобы «потеряли уверенность» в экономике КНР.

Напомним, в минувшую пятницу Народный банк Китая понизил курс юаня к американской валюте до минимума с 10 марта 2017 года.