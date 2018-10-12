Китай снизил курс юаня к доллару

Народный банк Китая понизил курс юаня к американской валюте до минимума с 10 марта 2017 года.

Курс снижен до отметки в 6,9120 юаня за доллар, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о зависимости между долларом и юанем, которая набирает силу вместе с ростом экспорта китайских товаров в США, а также о торговой войне, развязанной главой Белого дома Дональдом Трампом с Китаем.