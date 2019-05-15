Стало известно о намерении Трампа запретить в США оборудование Huawei

Президент США Дональд Трамп намерен на этой неделе издать распоряжение, согласно которому будет введен фактический запрет компаниям США использовать телекоммуникационное оборудование китайской компании Huawei.

Сообщается, что в документе не будут напрямую называться конкретные компании, но он даст возможность Министерству торговли США проверять любые транзакции с участием компаний, которые рассматриваются как представляющие угрозу для национальной безопасности, передает RT со ссылкой на The Financial Times.

Согласно информации издания, документ направлен в первую очередь на продукцию компании Huawei, которую Вашингтон ранее неоднократно обвинял в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что власти США инициировали расследование возможной причастности Huawei к похищению коммерческой информации у американских партнеров, однако Китай призвал не поддаваться политическим манипуляциям в этой ситуации.