Власти США не исключили отсрочки торговых ограничений против Huawei

Министерство торговли США не исключило введения отсрочки некоторых торговых ограничений, которые власти Соединенных Штатов решили ввести против китайской телекоммуникационной компании Huawei.

В Минторге США отметили, что могут выдать временные лицензии, чтобы дать время другим компаниям и лицам, имеющим деловые контакты с Huawei, и не ставить под угрозу работу их коммуникационных сетей и оборудования, передает ТАСС.

При этом отсрочка не будет распространяться на новые сделки, заключенные уже после вступления в силу ограничений.

По данным Reuters, срок действия временных лицензий для Huawei составит 90 дней.

Ранее на этой неделе Глава Белого дома Дональд Трамп запретил свершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США. По мнению американских СМИ, запрет направлен на продукцию компании Huawei, которую Вашингтон неоднократно обвинял в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

После этого министерство торговли США пообещало внести компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. В ответ Huawei предсказала отставание США в 5G.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках Соединенных Штатов помешать Китаю развернуть по всему миру системы мобильной связи пятого поколения (5G), а также о том, почему США проигрывают битву за Европу.

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