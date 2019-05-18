Предсказан финал «Игры престолов»

Американо-немецкий ученый, специалист по Средним векам Рихард Утц предсказал финал популярнейшего сериала канала HBO фэнтезийной киносаги по книгам Джорджа Мартина «Игра престолов».

По мнению ученого, сериал может окончиться совсем не тем, чего ждут фанаты, передает РИА «Новости».

«Перед началом финального сезона я был убежден, что одна из сильных женщин, с наибольшей вероятностью Санса или Арья Старк, «произведет» в конечном итоге если не хэппи-энд, то по крайней мере какое-то разрешение ситуации. Но чем больше мы подходим к концу сериала, тем больше я убеждаюсь, что мы можем остаться с открытым финалом или продолжением хаоса. Это представляется единственным логическим завершением, потому что игра престолов никогда не может по-настоящему завершиться», – считает специалист по Средним векам.

«Предыстория и изображенная (в сериале) история фэнтезийного мира «Игры престолов» циклична. События, войны, свадьбы, союзы и поколения персонажей бесконечно повторяют все те же благородные и чудовищные деяния, как лодки, борющиеся с жестоким течением рока. Колесо фортуны или рока – это лучший символ для истории «Игры престолов». Не будет «войны, которая положит конец всем войнам», не будет битвы, которая прекратит все битвы», – пояснил ученый.

Последняя серия фэнтезийной киносаги по книгам Джорджа Мартина будет показана в воскресенье. После восьми сезонов зрители до сих пор не знают, как разрешится основной сюжет и кто из персонажей сядет на Железный трон, получив власть над Семью Королевствами.

По оценкам Института трудовых ресурсов в Кроносе, около 10,7 млн американцев решили в понедельник 20 мая не ходить на работу, чтобы отойти от финала «Игры престолов».

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