В работе соцсети Facebook произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе социальной сети Facebook произошел глобальный сбой.

По данным Downdetector, проблемы в работе Facebook начались с 11.16 по времени Восточного побережья США (18.16 мск пятницы), передает ТАСС.

Чаще всего о сбоях сообщали пользователи в США, Мексике и Индии. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Великобритании, Бельгии, Германии и Италии. В России неполадки с соцсетью обнаружили жители Москвы.

Напомним, в среду глобальный сбой произошел в работе «Википедии». В апреле проблемы возникли в работе поисковой системы Google и электронной почты Gmail.