В работе «Википедии» произошел глобальный сбой

В ряде стран отмечены проблемы в работе интернет-энциклопедии «Википедия» (Wikipedia), следует из данных отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector.

Согласно сведениям сервиса, проблемы в работе «Википедии» начались примерно в 15.38 по московскому времени, передает ТАСС.

Больше всего заявлений о неполадках поступили от жителей США, Великобритании, а также стран континентальной Европы, включая Германию, Италию, Францию и Венгрию.

Из России также поступают сообщения о неполадках в работе энциклопедии. Самое большое количество жалоб на сбои приходит из Москвы и Санкт-Петербурга.