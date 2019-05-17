Макаревич породил дискуссию о плакате с Воином-освободителем в Москве

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич опубликовал фотографию плаката с Воином-освободителем в Москве и обратил внимание подписчиков на отличие изображения от памятника в Берлине.

«Проспект Мира. Интересно, он левша?» – задался вопросом Макаревич, разместив в своем Facebook фотографию плаката.

На изображении Воин-освободитель держит ребенка в правой руке, а меч – в левой, тогда как монумент в берлинском Трептов-парке выглядит иначе – меч находится в правой руке, а ребенок – в левой.

В комментариях под публикацией завязалась дискуссия. Так, Natali Durmanova предположила, что у такого изображения есть скрытый смысл: «Это значит, что война окончена, самое дорогое – дети. Я так думаю».

С такой версией согласен и Марат Гильмутдинов. «Правша, конечно. Сейчас для него главное ребенок, а меч – «на запасном пути», – отметил он.

Сергей Уткин, напротив, считает, что изображение на плакате попросту является ошибкой. «Кто-то сдуру нарисовал памятник зеркально», – уверен он.

«Да и меч в те годы не по уставу», – добавил Alexander Guberman.

Монумент «Воин-освободитель» был открыт в Берлине 8 мая 1949 года как символ победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войнах и освобождения народов Европы от нацизма.

Центром композиции является бронзовая фигура советского солдата, который стоит на обломках свастики. В одной руке он держит опущенный меч, а другой – поддерживает спасенную им немецкую девочку.

В эскизе памятника солдат держал в свободной руке автомат, но по предложению Иосифа Сталина скульптор Евгений Вучетич заменил автомат на меч.

«Воин-освободитель» является заключительной частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл – фронту» в Магнитогорске и «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят Родиной-матерью в Сталинграде и опущен после Победы в Берлине.

Ранее Макаревич возмутился поведением «отдаленно знакомых» людей, которые обращаются к нему с неприличными просьбами.

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