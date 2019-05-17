Япония запретила полеты дронов над военными базами США

Верхняя палата парламента Японии запретила полеты дронов над американскими военными объектами без получения особого разрешения, сообщает Киодо.

В случае нарушения запрета полиция и военные имеют право сбить или захватить беспилотники, а их владельцам грозит тюремное заключение сроком до одного года или штраф до 500 тыс. иен (примерно 4,5 тыс. долларов), передает ТАСС.

В Японской ассоциации издателей и главных редакторов газет опасаются, что изменения могут быть использованы командованием вооруженных сил США в Японии для того, чтобы усилить режим секретности вокруг американских объектов на южном острове Окинава.

Напомним, в феврале этого года премьер Японии Синдзо Абэ назвал американцев «бременем Окинавы». 1 марта Абэ заявил, что правительство Японии больше не может откладывать вопрос переноса американской авиабазы с территории префектуры Окинава.

В том же месяце на территорию базы морской пехоты США в центральной части острова Окинава проникли неизвестные, устроив взрыв.