Кадыров разъяснил значение американских санкций против чеченского спецназа

Американские санкции против чеченского специального отряда быстрого реагирования «Терек» означают, что Соединенные Штаты боятся Чечни, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы «Терека» и [его] командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас – маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки. Значит мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно. Команда [правительства региона] приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список», – написал Кадыров в своем Telegram-канале «Kadyrov_95».

Напомним, в четверг США внесли в санкционный список чеченский отряд спецназа «Терек» и пять человек, среди которых командир отряда.

В апреле также стало известно, что председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге запретили въезд на территорию США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД