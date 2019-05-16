США наложили санкции на чеченский спецназ

Американский минфин сообщил, что США внесли в санкционный список чеченский отряд спецназа «Терек» и пять человек, среди которых командир отряда.

В санкционный список попали Руслан Геремеев, Геннадий Каролов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и командир «Терека» Абузайд Висмурадов, передает РИА «Новости».

В апреле также стало известно, что председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге запретили въезд на территорию США.