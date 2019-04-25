Премьеру Чечни и его супруге запретили въезд в США

Председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой запретили въезд на территорию Соединенных Штатов, сообщил госдепартамент страны.

«У госдепартамента есть достоверная информация, что Муслим Хучиев участвовал в пытках», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости». Отмечается, что доказательств госдеп не привел.

Запрет опубликовали в связи со статьей бюджета на 2019 год, в которой требуется проводить подобные меры против чиновников из других стран, нарушающих права человека. Этот запрет также касается родственников чиновников.

«Недавний доклад, представленный в соответствии с московским механизмом ОБСЕ, пришел к выводу, что официальные лица правительства Чечни допустили серьезные, продолжительные нарушения прав человека и правонарушения, причем это было сделано безнаказанно», – утверждается в сообщении госдепа.

«Призываем власти Российской Федерации призвать к ответу этих официальных лиц, включая Муслима Хучиева, к ответственности за нарушения прав человека в Чечне», – заключило ведомство.