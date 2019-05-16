Газзаев оценил акцию ОНФ для дворовых футбольных команд

Депутат Госдумы Валерий Газзаев на медиафоруме ОНФ в Сочи рассказал о команде «Уличный красава», собранной из дворовых футболистов во время акции «Народного фронта».

Газзаев обучает команду «Уличный красава». Он отметил, что даже если юные спортсмены не добьются громкого успеха в футболе, то все равно станут здоровыми людьми, занимающимися спортом, сообщает «Комсомольская правда».

«Представляете, какой идет отбор, конкуренция. Даже в организованном футболе детско-юношеской команды, если один или два становятся звездами – это большой успех», – уверен Газзаев.

В рамках форума ОНФ на стадионе «Фишт» состоялся товарищеский матч между командами «Уличный красава» и футбольного клуба «Сочи», который отобрался по итогам сезона в российскую премьер-лигу.

Команда «Уличный красава – 2018» уступила со счетом 1:3. Гол престижа во втором тайме забил с пенальти Азамат Тумов, сообщается на сайте ОНФ.

Команда собрана из футболистов от 14 до 17 лет. Тренирует их Валерий Газзаев.

«Эти ребята не были ни одного дня в детской спортивной школе. В команде были только те, кто занимается дворовым футболом, они не играли на больших дистанциях и на большом поле. Конечно, проблемы в технике и нехватка тактического обучения были очевидны. Огромное желание и страсть у них были, вне всякого сомнения. Но я думаю, что для них это тоже была большая польза. Они узнали, что такое дисциплинированность, что такое профессиональный футбол и как он отличается от дворового футбола», – сказал Газзаев.

Он назвал всероссийскую акцию «Уличный красава» прекрасной инициативой «Молодежки ОНФ», которая популяризирует футбол и важна для здорового образа жизни молодежи.

«Сама суть акции заключается не в забивании голов, а чтобы у пацанов был интерес к игре. Вы видели эмоции, расстройство, голы, вы видели, как болели за мальчишек жители Сочи и кричали: «Красава», – поделился впечатлениями руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Игра открыла серию товарищеских матчей, которую проводит «Молодежка ОНФ» для промокампании всероссийской акции «Уличный красава – 2019». Эти матчи пройдут по всей России до 1 июля. Заявки на участие дворовых команд в играх «Уличного красавы» этого года будут приниматься до 1 августа. Их финал состоится в октябре.

«Когда мы начали собирать ребят через сайт уличныйкрасава.рф на первую акцию «Уличный красава», думали, что у нас будет около тысячи игроков, через неделю у нас зарегистрировалась тысяча команд, а в итоге в акции участвовали 3420 команд. В этом году мы включены в календарный план Минспорта России, планируется более 35 тысяч участников, но я уверен, что их будет в разы больше», – отметил Кастюкевич.

Напомним, что в декабре прошлого года завершилась акция «Уличный красава – 2018», организованная «Молодежкой ОНФ» в качестве соревнования для футбольных дворовых команд, участники которых не могли быть воспитанниками спортивных школ. Чемпионами в своих группах стали команда «Инаркой» из Кабардино-Балкарии и команда «Альфа» из Камчатского края.