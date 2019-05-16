ФАС решила выяснить причины подорожания капусты на 225%

Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) Пермского края решило провести внеплановую проверку торговых сетей в связи с тем, что стоимость белокочанной капусты выросла на 225%, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Поскольку белокочанная капуста относится к категории социально значимых товаров, цена на нее регулируется государством. В данном случае стоимость одного килограмма за полгода выросла более чем в три раза, что позволяет провести полноценную проверку», – сказал руководитель УФАС Александр Плаксин.

Управление направит в торговые сети запросы о причинах резкого роста стоимости на указанную продукцию. Выводы о нарушениях антимонопольного законодательства или их отсутствии сделают по итогам проверки, пишет «Интерфакс».

Согласно данным Пермьстата, цена одного килограмма белокочанной капуста составляла 18 рублей в ноябре прошлого года, а к апрелю текущего года увеличилась до 65 рублей. Таким образом, цена увеличилась более чем в 3,5 раза.

В начале апреля Росстат сообщил, что в марте больше всего подорожала белокочанная капуста: ее стоимость выросла на 41,5% за месяц, а с начала года – на 68,3%.