Назван наиболее подорожавший в марте продукт

В марте белокочанная капуста подорожала на 41,5%, а в целом с начала года – на 68,3%, сообщает Росстат.

Цены на капусту в марте выросли больше всего: с 11 по 18 марта овощ вырос в цене сразу 12,8%. В целом с начала года продукт подорожал на 68,3%, передает «Российская газета».

Кроме того, что с начала года цены на лук и помидоры увеличились на 33%, а на морковь – на 21%.

Указывается также, что потребительские цены с начала года выросли на 1,8%.

Эксперты считают, что в данный момент начинают восстановление цены, рост которых был «заморожен» в минувшем году.

В частности, рост цен на белокочанную капусту объясняется их снижением в предшествующие годы, пояснил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников: «Хозяйства, которые традиционно занимались выращиванием капусты, начали сокращать площади из-за низких цен. В итоге на рынке сформировался некоторый дефицит, который и подтолкнул цены вверх».

Отмечается, что повлиять на цены должен новый урожай овощей.

Ранее сообщалось, какие продукты подорожают в 2019 году.