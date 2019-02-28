Стало известно, какие продукты подорожают в 2019 году

В 2019 году россиянам следует ожидать повышения цен на молоко, гречку и хлеб, считают специалисты компании «ФинЭкспертиза», проанализировавшие состояние рынка.

По словам экспертов, если в прошлом году из-за роста стоимости на энергоносители, аренды, кормов и удобрений выросли цены на куриные яйца, мясо и сахар, то в этом году россиян ожидает подорожание молока, гречки и хлеба, пишет «Российская газета».

В настоящее время в стоимость литра пастеризованного молока заложена прибыль производителя в 3,4%, тогда как в среднем в пищевой промышленности производитель получает порядка 8% прибыли. При этом для производства молока требуются корма, которые в 2018 году подорожали на 36%, а также тарифы на энергоносители, цены на которые выросли на 30%. Все это приведет к росту цен на молоко.

Кроме того, аналитики считают, что в 2019 вырастут цены на гречку. В 2017 году из-за рекордного урожая гречихи цены на крупу упали на 16%, но в 2018 году производители посевы сократили. В результате валовый сбор гречихи снизился почти на 40%. Кроме того, выросли цены на удобрения и средства защиты растений, все это может привести к росту розничных цен на крупу.

Также из-за подорожания в 2018 году пшеницы на 54% и ржи на 30% снизился уровень прибыли производителей хлебобулочных изделий. Кроме того, выросли расходы на ЖКХ, на аренду помещений и земли. Желание производителей увеличить прибыль, уровень которой и так является одним из самых низких в отрасли, вероятно приведет к повышению цен на хлеб.

По данным Росстата, потребительские цены в России с начала 2019 года выросли на 1,4%, а инфляция пятую неделю подряд сохраняется на уровне 0,1%.