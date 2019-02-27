Опубликованы свежие данные о росте цен в России

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27 февраля, среда | Последнее обновление — 18:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Аэропорт «Киев» эвакуировали из-за «минирования»
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Крым запланировал новый туристический рекорд
Россия собрала «административный кулак» для решения проблем Севера
Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале
Индия и Пакистан угрожают «взорвать» Азию
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Не забудьте навсегда выключить телевизор
Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Из новостей вырисовывалась апокалиптическая картина войны всех против всех и единого порыва ненависти всего мира к русским. Отовсюду звучали сообщения: русских не заселили в отель в Чехии, оскорбили в Германии, задержали в США. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
Важная штука – готовность подчиниться воле большинства
Алексей Фельдгендлер, программист, предприниматель (Осло)
Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причем, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
С победой контреволюции, господа и товарищи
Андрей Бабицкий, журналист
Русское общество консервативно и живет в согласии. Если совсем просто, то мы научились принимать красный свет светофора как разумный запрет, оберегающий нашу жизнь, и беспрекословно ему подчиняться. Подробности...
Обсуждение: 82 комментария
Политические аксиомы Путина
Обсуждение: 13 комментариев
Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»
Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»Подробности...
Женщины по праву отмечают День защитника Отечества
День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»Подробности...
Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах
Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-ДабиПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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