Опубликованы свежие данные о росте цен в России

По данным Росстата, потребительские цены в России с начала 2019 года выросли на 1,4%, а инфляция пятую неделю подряд сохраняется на уровне 0,1%.

С 22 января по 18 февраля инфляция в России была на уровне 0,1%. За неделю с 19 по 25 февраля она осталась на том же уровне, передает РИА «Новости».

За отчетную неделю стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива снизилась на 0,1%.

Ранее ЦБ скорректировал прогноз инфляции в России на 2019 год, повысив его до 4,3%. Всего по итогам года ожидается инфляция на уровне 5-5,5%. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что во время пика в марте-апреле годовая инфляция может достичь даже 6%.