В НЦ «Россия» состоялась премьера фильма о добровольце «Небес Пересвет»

Tекст: Вера Басилая

Премьера документально художественного фильма «Небес Пересвет» режиссера Олеси Шигиной состоялась 12 марта в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

В мероприятии приняли участие государственные деятели, артисты, художники, участники боевых действий, представители молодежных организаций и волонтеры.

В центре сюжета фильма находится духовный путь добровольца из Татарстана Айбулата Имматуллина, который на протяжении истории меняет позывной с Беса на Пересвет, отражая внутренние перемены героя. В художественных сценах снимались реальные люди: скрипачка Мария Андреева, Виринея Шигина и командир штурмовой роты спецназа «Ахмат» Хизар Саламов.

Съемки велись три года на фронте и в тылу, включая Татарстан, Тверь, Москву, Петербург, Чечню, Луганск, Запорожье, Белгород, Самару и Курск.

«Фильм Олеси Шигиной – это не просто хроника боевых действий, а самая настоящая притча. Притча о том, как мальчик, не познавший родительской любви, сумел открыть в себе это огромное чувство, которое охватило всех нас. Настолько сильное, что он отдал жизнь за ближнего своего», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова рассказала, что главный герой Айбулат с позывным Бес, в крещении Александр, погиб в 23 года под Курском.

«Он ушел из жизни примерно в том же возрасте, в котором Александр Невский, святой покровитель нашей дипломатии, произнес свои знаменитые слова: «Не в силе Бог, а в правде» – и своим подвигом воплотил их в жизнь», – отметила представитель МИД России.

После показа заместитель командира по военно-политической работе подразделения «Ветераны» Ильдар Резяпов вручил посмертно орден Мужества семье Имматуллина. Для этого он специально прибыл с передовой.