Россиянки пострадали при авиаударе по столице Йемена

В результате авиаудара арабской коалиции по столице Йемена Сане пострадали две гражданки России.

«Среди пострадавших две россиянки, проживавшие в районе, по которому нанесли удары», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Масира».

Пострадавшие россиянки работают в сфере здравоохранения, уточняется в сообщении. В настоящее время они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что с территории Йемена с помощью беспилотников была совершена серия атак с территории на объекты жизнеобеспечения в Саудовской Аравии.