Имитирующий «звездный налет» комплекс разработали в России

Учебно-тренировочный комплекс «Адъютант» начнут поставлять в российскую армию с 2020 года, заявил директор по военно-техническому сотрудничеству Ижевского электромеханического завода «Купол» Игорь Иванов.

По его словам, в прошлом году успешно завершились предварительные испытания, Минобороны назначило госиспытания на июль. Поэтому завод надеется уже в следующем году начать серийные поставки, передает РИА «Новости».

Иванов отметил, что комплекс «Адъютант» способен создавать сложную мишенную обстановку для средств ПВО – так называемый звездный налет. В него входит четыре типа целей: беспилотный самолет с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), с турбореактивным двигателем, имитатор крылатой ракеты и вертолет.

«Наше ноу-хау – это мишень, имитирующая крылатую ракету. Это изделие летает в горизонтальном полете у земли 140 м/с, а в режиме пикирования – до 200 м/с», – рассказал Иванов.

По его словам, «Адъютант» является единственным в мире комплексом, который позволяет сымитировать такую сложную мишенную обстановку.

«Два таких комплекса смогут обеспечить учебный «звездный налет» (воздушный удар со всех направлений одновременно), – добавил он.

Ранее сообщалось, что для российских военных создадут бесшумный вертолет, который обеспечит малозаметность для противника.

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