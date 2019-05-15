Россия восстановит производство ракетного двигателя, изготавливавшегося на Украине

В России заново откроют производство ракетного двигателя РД-120, который свыше 30 лет изготавливали на Украине.

Об этом сообщило ведущее российское предприятие по производству ракетных двигателей АО «НПО Энергомаш», передает РИА «Новости».

Мастер литейного цеха НПО «Энергомаш» Владислав Паламарчук заявил, что сейчас происходит возобновление производства этого двигателя и его модернизация.

Отмечается, что ведется разработка модификации РД-120 – РД-120К с коротким соплом.