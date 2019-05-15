Песков предложил узнать, почему Киев не забрал военную технику из Крыма

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложил спросить у украинских властей, почему они до сих пор не забрали военную технику Украины из Крыма.

«Я навскидку не вспомню, были ли какие-то временные рамки у этого предложения, но никакой реакции не последовало вообще, если вы помните», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что нужно задать вопрос украинской стороне, почему они до сих пор никак не отреагировали на предложение президента России Владимира Путина забрать военную технику.

Ранее председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов заявил, что Россия утилизирует украинскую военную технику, которая осталась в Крыму, если Киев не транспортирует ее до 2024 года.

Напомним, в 2014 году передача Украине военной техники из Крыма была приостановлена по инициативе Киева, который решил прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией.