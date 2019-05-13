Россия намерена утилизировать украинскую военную технику в Крыму

Россия утилизирует украинскую военную технику, которая осталась в Крыму, если Киев не транспортирует ее до 2024 года, сообщил председатель комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Владимир Шаманов.

«Это прежде всего задача руководства Украины [по оставшейся в Крыму украинской военной технике, в том числе кораблям, самолетам]. Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать [технику], либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность», – цитирует ТАСС Шаманова.

По его словам, в Крыму нет современных образцов военной техники, а устаревшая не интересует Вооруженные силы России.

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Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что украинские истребители в Крыму превратились в «машины со свалки».

Напомним, в 2014 году передача Украине военной техники из Крыма была приостановлена по инициативе Киева, который решил прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией.

Россия возвращала боевую технику Украине не только по политическим, но и по чисто техническим причинам: чаще всего она непригодна для реального боевого применения.

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