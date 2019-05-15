Германия признала роль России в решении международных конфликтов

Без России решение многих международных конфликтов просто немыслимо, говорится в приветственном слове, направленном главой МИД ФРГ Хайко Маасом участникам 22-й конференции «Потсдамские встречи», которая проводится под патронатом министров иностранных дел России и Германии.

В приветственном слове говорится: «Без России решение многих конфликтов просто немыслимо. Для германо-российских отношений это означает, что мы должны поддерживать и развивать каналы для диалога на всех уровнях. Нам нужен диалог между нашими правительствами, парламентами и обществом».

Обращение Мааса озвучил на открытии конференции уполномоченный правительства ФРГ по общественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе, передает РИА «Новости».

Министр указал, что «отчуждения (между Германией и Россией) никто не хочет, оно не идет на пользу никому».

Маас также считает, что «восстановление доверия должно стать нашей общей целью», и к этой цели «мы шаг за шагом приближались на протяжении года».

«Тесный контакт с Россией важен для меня. Мы призываем наших западных партнеров искать диалог с Россией. Это будет тем проще осуществить, чем более успешной наша работа по решению сложных вопросов, как на Украине, в Сирии или в контроле над вооружениями», – говорится в обращении Мааса.

Ранее в Германии констатировали превращение России в сверхдержаву.