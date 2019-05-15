Орешкин рассказал, чем грозит России торговая война США и Китая

Торговая война Вашингтона и Пекина может снизить цены на российские ресурсы, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Понятно, что вся эта история будет негативно сказываться и на спросе на российскую продукцию. Это касается и сырьевых товаров, поэтому такой сценарий, конечно же, будет означать снижение цен на ключевые ресурсы: на нефть, на металлы, на уголь – то, что экспортируется из РФ», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, по словам министра, будет оказано сдерживающее влияние на несырьевой экспорт из России в связи с ослабленным глобальным спросом.

В то же время Орешкин заявил, что пока не видит прямого эффекта на макроэкономические показатели со стороны торговой войны США и Китая.

«Торговые взаимоотношения между США и Китаем – это такой якорный элемент вообще всей всемирной торговой системы. И понятно, что, если мы здесь увидим полноценную торговую войну между двумя этими странами, это затронет весь мир без исключения», – сказал он.

Пока, по его словам, «де-факто прямого эффекта на торговлю от последних решений нет».

Напомним, 11 мая Дональд Трамп поручил ввести 25% пошлины почти на весь оставшийся импорт из Китая общей стоимостью 300 млрд долларов, после чего Китай ввел ответные пошлины.

В России уже говорили, что торговая война США и Китая отрицательно скажется на мировом экономическом климате.

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