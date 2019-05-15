Фигурант дела о загрязнении нефти признал вину

Один из фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» Рустам Хуснутдинов, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка», признал свою вину, об этом сообщила его адвокат.

«Вину признал, скрываться не намерен. У него есть ребенок-инвалид, в случае ареста семья остается без средств для существования», – приводит ее слова ТАСС.

Заместитель гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 215.3 («Самовольное подключение к нефтепроводам и газопроводам либо приведение их в негодность»), ст. 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем») и ст. 158 («Кража») УК РФ.

По решению Самарского областного суда Хуснутдинов был заключен под стражу до 29 июня.

Кроме того, суд отказал в удовлетворении жалобы на арест еще одному фигуранту дела о загрязнении трубопровода «Дружба» – генеральному директору ООО «Петронефть актив» Владимиру Жоголеву. Его также оставили под стражей до 29 июня.

Министр энергетики Александр Новак ранее сообщил, что следствие выявило группу компаний, которая осуществляла сдачу загрязненной нефти в трубопровод «Дружба». По делу были задержаны четыре человека.

В апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было названо намеренным. Белоруссия и ряд других стран приостановили прием нефти из России. «Чистая» нефть вновь начала поступать только в начале мая.