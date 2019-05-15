ООН призвала человечество питаться насекомыми

Проблема дефицита продовольствия заставляет ученых искать альтернативные источники питания, главным из которых могут стать съедобные насекомые, заявила эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Джулия Муир.

По ее словам, сейчас в мире наблюдается тенденция выбора экологически чистой еды, передает РИА «Новости»

«Пищевая ценность насекомых зависит от их вида стадии роста и места обитания: но в целом они содержат высокое количество белка, которое можно сравнить с рыбой, насыщенные жирные кислоты – они очень полезны для страдающих от недоедания детей, а также клетчатку, фосфор, магний и цинк», – заявила Муир.

По словам директора предприятия по выращиванию сверчков Ивана Альбано, если человечество к 2050 году не найдет альтернативного источника белка, его не хватит на всех людей.

Он отмечает, что в сверчках содержится очень много белка, и они заметно выигрывают в расчёте требуемой еды и воды на килограмм по сравнению с быками и коровами.

В рацион, по словам Альбано, сверчков можно добавлять виде муки. По вкусу они напоминают измельченный фундук.

Джулия Муир добавила, что применение насекомых в пищу не может стать единственным решением проблемы мирового голода из-за недооцененности этого способа питания.

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