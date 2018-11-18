В британских супермаркетах начали продавать жареных кузнечиков

Британская сеть супермаркетов Sainsbury's начала продавать жареных кузнечиков, сообщает Press Association.

Ритейлер рекламирует кузнечиков как «хрустящее и ароматное» лакомство со вкусом барбекю, которое доступно покупателям по цене 1,5 фунтов стерлингов (1,93 долларов), передает ТАСС.

В Sainsbury's отметили, что новый товар производителя Eat Grub можно употреблять в пищу просто так или в качестве приправы в блюдах с лапшой и салатах.

По словам Шами Радиа, основателя компании Eat Grub, в настоящее время во всем мире насекомыми питаются 2 млрд человек.

«Наша задача продемонстрировать Западу, что они обладают очень хорошими экологическими показателями, а также являются очень вкусными и не должны игнорироваться, когда речь идет о хорошей закуске или составной части кулинарного рецепта», – сказал Радиа.

Напомним, в 2013 году ООН предложила бороться с голодом с помощью употребления в пищу насекомых.