Слухи об отсутствии фальсификаций в голосовании «Голос. Дети» опровергнуты

Гендиректор занимающейся перепроверкой голосования в финале шоу «Голос. Дети» компании Group-IB Илья Сачков предостерег распространение сведений о расследовании компании «СМС-сервисы», обеспечивавшей техническое сопровождение голосования.

«Вокруг истории с нашим расследованием результатов голосования шоу «Голос. Дети» ситуация накалена до предела. Первый канал и Group-IB просят воздержаться от выводов, основанных на сомнительных источниках. Компания «СМС-сервисы» не делала никаких заявлений о завершении расследования и участвует в нем как объект проверки», – написал Сачков в своем Facebook.

Он добавил, что Group-IB должна предоставить результаты в конце месяца, первые итоги проверки могут опубликовать в ближайшие дни.

Ранее во вторник «Комсомольская правда» со ссылкой на компанию «СМС-сервисы» сообщила, что доказательств фальсификаций в голосовании якобы не обнаружено.

Напомним, после того, как в шоу «Голос. Дети» победу одержала дочь певицы Алсу, в соцсетях разгорелся скандал. Многие зрители не поверили в достоверность результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы. В настоящее время Первый канал ведет проверку результатов голосования.