Ученые предупредили о проблемах с навигацией и связью из-за магнитной бури

Магнитная буря, разразившаяся во вторник, может привести к уходу спутников с орбиты, сообщили в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН).

Уход спутников может привести к проблемам в спутниковой навигации, связи, и электросетях, считают в институте, передает РИА «Новости».

В институте добавили, что мощность магнитной бури превысила ожидаемые прогнозы.

«Событие, которое началось около 7 утра по московскому времени, вопреки прогнозу, сразу превысило уровень два, а к 10 утра достигло уровня три по пятибалльной шкале магнитных бурь», – отметили в ФИАН.

В 2019 году возмущения магнитного поля не превосходили минимальный первый уровень, буря третьего уровня была зафиксирована 26 августа 2018 года, до этого – в сентябре 2017 года, заключили в институте.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев сообщал, что начавшаяся во вторник магнитная буря – самая мощная за последние полтора два года.

Доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Карабиненко в комментарии для газеты ВЗГЛЯД рассказывал, как вести себя во время магнитной бури.