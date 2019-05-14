Профессор рассказал, как пережить мощную магнитную бурю

Профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал газете ВЗГЛЯД, как вести себя во время самой мощной магнитной бури, зафиксированной за последние два года.

По словам медика, от этого глобального процесса никуда не деться, однако некоторые меры предосторожности помогут пережить его легче.

Самыми уязвимыми категориями во время метеоопасности являются люди, имеющие в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания. В эти дни для них увеличивается вероятность возникновения гипертонических кризов, головокружений и других церебральных явлений, рассказал профессор.

«У кого-то может болеть голова, у кого-то кружиться, кто-то может ощущать необъяснимый дискомфорт, вялость, сонливость, снижение работоспособности. Надо остерегаться перегрузок, и если вы утомились, то не надо делать никакую работу через силу: захотели спать – надо ложиться», – порекомендовал собеседник.

Основная задача в эти дни, по словам Карабиненко, это сохранение физиологического равновесия.

Гипотоникам и гипертоникам профессор посоветовал чаще измерять давление, а в случае каких-то отклонений не забывать принимать лекарства.

«Жизнь из-за этого не остановится», – обнадежил медик.

Напомним, под влиянием вспышек на Солнце на Земле началась самая мощная магнитная буря за последние полтора-два года.