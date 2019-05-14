На Земле началась мощная магнитная буря

Под влиянием вспышек на Солнце на Земле началась самая мощная за полтора-два года магнитная буря, сообщил главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

«Если сравнивать с событиями последних лет, то это событие крупное. За последние полтора-два года это наиболее крупная магнитная буря, событие впечатляющее. Это событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи», – пояснил ученый, передает РИА «Новости».

Богачев отметил, что на Земле случаются и более мощные магнитные бури.

«Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в 10-20 лет. Это не рекордное событие», – сказал он.

Буря началась 14 мая около 6.00 мск, она продлится до вечера, нормализация магнитного поля ожидается не раньше наступления ночи.

Это событие может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей, пояснил Богачев.

«Я думаю, что если люди считают себя метеочувствительными и знают, какие у них от этого симптомы, им сегодня надо быть более осторожными», – подытожил он.