Учительница музыки прилюдно оскорбила девочку

В Южно-Сахалинске учительница музыки местной школы назвала ученицу дебильной дурой из-за того, что девочка не выучила песню, сообщают СМИ.

В Южно-Сахалинске учительница музыки школы №4 оскорбила ученицу из-за невыученной песни, сообщается на сайте Sakhalin.info, где также опубликована аудиозапись части урока.

«У нас есть учебник, по которому ты должна отвечать. Там сложные вопросы не для твоей тупой башки. Ты дура! Поэтому я вам просто задаю песни, как дебилам. Песни мне сдать – ты даже это, дебильная, не делаешь, то, что я прошу. Песенки сдать, просто», – цитирует издание учительницу.

Также преподаватель спросила ученицу, нужно ли ей что-то в жизни, кроме того, чтобы «пописать и покакать».

«Песни ей не нужны. Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах, и они не родились», – сказала преподаватель.

Издание отмечает, что записи в редакцию прислала одна из родительниц школьников, которые учатся у этого педагога.

«На нее жалобы постоянно есть, на родительском собрании постоянно говорим об этом. Директор в курсе, что она так разговаривает, и все в школе знают. Но она продолжает работать и оскорблять детей», – пояснила родительница.

Она добавила, что планирует написать заявление в прокуратуру и поговорить с представителями министерства образования.

В апреле в красноярской школе учительница английского языка во время урока избила двух восьмиклассниц. Одну из двух школьниц учительница ударила по лицу, в результате у ребенка под глазом появился синяк. Вторую девочку педагог схватила за волосы и ударила об парту после того, как она попыталась заступиться за подругу. После инцидента преподаватель была уволена.