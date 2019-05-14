Марин Ле Пен нашла союзников в Эстонии

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен прибыла в Эстонию и сделала заявление о союзниках.

«Встречаюсь с руководителями EKRE, с которыми мы хотим образовать фракцию в Европейском парламенте – вместе с Маттео Сальвини, Австрийской партией свободы, а также с нашими фламандскими, датскими и финскими друзьями», – сообщила Ле Пен о цели визита, передает Postimees.

Французский политик также ответила на вопрос о будущем Европы и Эстонии: «Европа наций, вот моя надежда».

Отмечается, что Марин Ле Пен встретится в Рийгикогу с руководителями EKRE.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести недовольство европейцев политическим курсом.