Нефть подорожала на опасениях за предложение сырья

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вверх на фоне опасений за предложение сырья, однако рост сдерживает эскалация торговых противоречий Китая и США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,27% – до 70,42 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI поднялась на 0,25%, составив 61,19 доллара, передает РИА «Новости».

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения за перебои с поставками сырья на мировой рынок с Ближнего Востока. Как сообщили арабские СМИ, эмиратское, норвежское и два саудовских судна пострадали в воскресенье в результате нападения в Оманском заливе в территориальных водах ОАЭ возле порта Фуджейра. Компания по обслуживанию одного из кораблей сообщила, что повреждения получены в результате взаимодействия с «неизвестным предметом». Данные новости вызвали у инвесторов опасения относительно перспектив мирового предложения нефти.