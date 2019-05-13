Савченко потребовала назначить дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Надежда Савченко настаивает на том, чтобы инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоялась 19-20 мая.

«Я считаю, что сейчас первоочередным вопросом для человечества, Украины является то, легитимный ли у нас президент. Когда у нас, в конце концов, будет президент, который избран украинским народом... Я считаю, что в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос про инаугурацию 19, максимум 20 мая», – цитирует Савченко РИА «Новости».

По ее словам, вступление Зеленского в должность позволит ускорить процесс освобождения пленных в Донбассе.

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Ранее Савченко рассказала, какие министерские кресла могла бы занять при президентстве Владимира Зеленского.

Накануне новоизбранный президент предположил провести инаугурацию 19 мая, однако депутаты Рады настаивали на 28 мая. Позже внефракционный депутат Рады Виктор Балога заявил, что зарегистрировал постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленского не пускают в президентское кресло.

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